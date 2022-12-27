فلاديمير بوتين يسأل طفلة من زابوروجيه عن رحلتها إلى بابا نويل ويطلب منها هدية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الطفلة ألكسندرا تيتارينكو من منطقة زابوروجيه، التي ذهبت لرؤية "بابا نويل" بفضل حملة "شجرة الأمنيات".

وسأل بوتين الفتاة عما إذا كانت تحب منزل بابا نويل، وكيف يعاملونها: "ساشا (اسم المصغر لألكسندرا)، انقلي تحياتي لوالدك ووالدتك.

ومازح بوتين الطفلة قائلا: هل سترسلين لي أيضا هدية؟ أعلم أنكم هناك تزرعون الخيار والطماطم.. هل سترسلين إليّ خيارا؟ نعم، أتوقع منك هدايا رأس السنة منك أيضا، حسنا؟".

وقد أطلقت حملة "شجرة الأمنيات" منذ أربعة أعوام، حيث يشارك فيها أي شخص يود تقديم هدايا للأيتام أو الأطفال أو المسنين المصابين بأمراض خطيرة، وتعلق لاصقات على شجرة عيد الميلاد في كل منطقة، وتتم تلبية أمنيات بعض الأطفال.

المصدر: إزفستيا