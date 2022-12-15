تعليق حركة الحافلات شمال شرقي روسيا بعد انخفاض قياسي في درجة الحرارة

أعلنت وزارة المواصلات في مقاطعة ماغادان شمال شرقي روسيا تعليق تسيير الحافلات بين مدينة ماغادان وبعض بلدات وقرى منطقة سوسومان، بعد تسجيل أدنى درجات الحرارة هناك.

وذلك بسبب الصقيع الشديد الذي بلغ 55 درجة مئوية تحت الصفر.

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وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بحلول درجات الحرارة المنخفضة للغاية في مقاطعة ماغادان بأقصى بشمال شرق روسيا، ما أدى إلغاء الدراسة في المدارس بمناطق المقاطعة البعيدة عن ساحل البحر وفي ضواحي ماغادان نفسها ،حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وأعلنت وزارة المواصلات في المقاطعة أن درجة الحرارة في قرية مايونجو، انخفضت إلى 55 درجة مئوية تحت الصفر. ومن أجل تجنب حالات الطوارئ وبسبب حلول درجات الحرارة المنخفضة، تم إلغاء حركة الحافلات في الطريق رقم 503/504 (ماغادان - مايونجو) وإرجاؤها إلى يومي الخميس والجمعة 15-16 ديسمبر 2022.

المصدر: نوفوستي