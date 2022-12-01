روسيا تطوّر مشروع الحفاظ على التراث اللغوي والثقافي لشعوب منطقة القطب الشمالي

ستكون قضية الحفاظ على التراث اللغوي والثقافي لشعوب منطقة القطب الشمالي من أولويات عمل الكونسورسيوم الروسي الآسيوي الذي تم استحداثه الاثنين 28 نوفمبر الجاري.

وذلك على هامش المنتدى الشمالي للتنمية المستقرة في مدينة ياكوتسك بشمال شرق روسيا.

وقالت، داريانا ماكسيموفا، رئيسة قسم الدراسات الدولية في معهد علم اللغة التابع لجامعة شمال الشرق الفدرالية الروسية على هامش المنتدى الشمالي الرابع للتنمية المستقرة:" إننا بادرنا إلى استحداث الكونسورسيوم الروسي الآسيوي الذي من شأنه الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية في منطقة القطب الشمالي".

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وأشارت إلى أن العلماء في جمهورية ياكوتيا الروسية لا يزالون يعملون على تطوير مشروع رقمنة التراث اللغوي والثقافي لشعوب شمال وشمال شرق روسيا.

وأوضحت أن الكونسورسيوم انضمت إليه 10 جامعات ومنظمات روسية وأجنبية. وقد تم دعم المشروع من قبل وزارة الثقافة ووزارة الخارجية الروسيتيْن.

يذكر أن المنتدى الشمالي للتنمية المستقرة يعقد في مدينة ياكوتسك بشمال شرق روسيا في الفترة ما بين 28 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل. ويعتبر المنتدى ساحة دولية سنوية دائمة هامة لبحث قضايا التنمية المستقرة للشمال ومنطقة القطب الشمالي. ويعقد المنتدى العام الجاري في إطار الرئاسة الروسية في مجلس دول منطقة القطب الشمالي أعوام 2021 – 2023.

ومن بين أهم المواضيع التي دخلت جدول أعمال المنتدى "الإنسان في القطب الشمالي"، "الشراكة العالمية، التحديات والتكنولوجيات الجديدة، " المنتدى الشبابي الشمالي"، "أصوات المناطق في الأجندة الدولية".

المصدر: تاس