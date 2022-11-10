روسيا تستشعر المزيد من العقلانية داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص دعم نظام كييف

أكد نائب ممثل روسيا لدى "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" مكسيم بوياكيفيتش، أن قوى سياسية في الاتحاد الأوروبي باتت تظهر مزيدا من العقلانية فيما يتعلق بمسألة الدعم المالي لنظام كييف.

وصرّح الدبلوماسي الروسي بذلك اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة، مشيرا في كلمته إلى أنه من بين القوى السياسية المختلفة في الاتحاد الأوروبي، تظهر الفطرة السليمة أكثر فأكثر تدريجيا فيما يتعلق بتكلفة حملة روسفوبيا المسعورة والدعم الأعمى لنظام كييف، على أوروبا".

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وأردف بوياكيفيتش أنه يشار في هذا الخصوص إلى تعليقات رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التكلفة البالغة 22 مليار يورو لإقراض فريق "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبيان المفوضية الأوروبية بأن 3 مليارات من تلك القروض الموعودة للعام الحالي لن يتم تقديمها".

وأكد نائب ممثل روسيا لدى "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا": "هناك اعتراضات قويّة تُسمع بالفعل فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات جديدة لنظام كييف لعام 2023، بإجمالي 18 مليار يورو".

واختتم قائلا:"نعلن أنه في المرحلة الحالية، هناك عدد من الدول الغربية من بين القيّمين الخارجيين لنظام كييف غير مهتمين بإيجاد حل دبلوماسي للوضع. وفي يوم آخر، تكهن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ حول هذا الموضوع، قائلا إن الحلف لا يعتبر أي اتصالات مقبولة، والتي من شأنها أن تهدف إلى تسوية تأخذ في عين الاعتبار موقف ومصالح روسيا".

المصدر: تاس