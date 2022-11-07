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خبراء أمريكيون: موسكو وبكين ستجبران واشنطن على الحد من دعمها لكييف

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خبراء أمريكيون: موسكو وبكين ستجبران واشنطن على الحد من دعمها لكييف
AP
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حذر خبراء أمريكيون الولايات المتحدة من خطر الوقوع في صدام متزامن مع روسيا بسبب أوكرانيا، والصين بسبب تايوان.

ونشرت صحيفة "ناشونال: إنتريست مقالا للمحللين دارين سبينك، وليام جيبسون جاء فيه، أن الولايات المتحدة منذ فبراير 2022 قدمت مساعدات عسكرية لقوات نظام كييف بقيمة 18.5 مليار دولار، تشمل أكثر من 1400 قطعة من نظام Stinger المضاد للطائرات، و8.500 من أنظمة Javelin المضادة للدبابات.

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وتطرق سبينك وجيبسون لتقرير خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي يفيد بأن واشنطن استهلكت ما يقرب من ثلث مخزون أنظمة Javelin، وتحتاج لسنوات عديدة لتعويض النقص الذي أصاب ترسانة هذه الأسلحة، وأن توريد الأسلحة لنظام كييف يعيق توريدها إلى تايوان.

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وأوضح المحللان الأمريكيان أن الأزمات المتفاقمة كالتضخم، والبطالة المتزايدة، والركود الاقتصادي، فضلا عن توازن القوى والوضع الجيوسياسي الجديدين، وتشتت واشنطن بين كييف وتايبيه، ستجبر الولايات المتحدة على اتخاذ قرارات صعبة، بما يتلاءم مع سلم أولوياتها ومصالحها.

وأشارا إلى أن شبح التحالف الروسي الصيني من الحقبة السوفيتية عاد وبقوة، ويطارد السياسيين الأمريكيين الذين لا يغمض لهم جفن خوفا من وقوع صدام متزامن مع روسيا في أوكرانيا، والصين في تايوان، وأن هذا الكابوس قد يصبح حقيقة في ليلة وضحاها.

 

المصدر: نوفوستي

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