واشنطن تكشف عن إمدادات عسكرية ضخمة إلى أوروبا حتى نهاية أكتوبر

أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت إلى أوروبا بما فيها أوكرانيا، أكثر من 16 ألف عسكري، وأكثر من 63 ألف نظام مضاد للدبابات، ومليون قذيفة مدفعية.

وأضافت قيادة النقل في القوات الأمريكية "ترانسكوم" في بيانها: "مع نهاية أكتوبر الماضي، تم نقل أكثر من 84.1 ألف طن من الآليات والمعدات العسكرية، حيث بدأت في تسليم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا في 21 يناير، وتتم مواصلة عمليات التسليم".

إقرأ المزيد

وذكر البيان أنه في 3 فبراير الماضي، بدأ نقل القوات المسلحة المتمركزة في الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وبحسب البيانات أيضا، نفّذت القيادة حتى 30 أكتوبر 845 رحلة جوية و 47 للسفن و 114 قطارا وأكثر من 3.4 ألف شاحنة لنقل أسلحة ومعدات وأفراد عسكريين إلى القارة الأوروبية، بما في ذلك أوكرانيا.

وفي الإجمال، تم نقل أكثر من 68.2 مليون طلقة للأسلحة النارية، و 202 نظام مدفعية، وأكثر من 4.1 آلاف منظومة دفاع جوي و 46 رادار و 15 مروحية و 26 زورق دورية.

المصدر: نوفوستي