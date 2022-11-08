شويغو يزور مقر قيادة العملية الروسية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير، سيرغي شويغو، زار مقر قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستمع لتقرير قائد القوات المشاركة في العملية سيرغي سوروفيكين.

وأطلع سوروفكين وزير الدفاع على سير العملية العسكرية ومتطالبات القوات المشاركة في القتال وظروف نشر التعزيزات البشرية الجديدة في إطار التعبئة الجزئية.

وأكد له تسلّم العسكريين كافة مستحقاتهم المالية التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين بمرسوم خاص.

كما قلّد وزير الدفاع أبطال العملية بالأوسمة والميداليات وجوائز الدولة المالية والتقديرية، بتوجيه من الرئيس بوتين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية