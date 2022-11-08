أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، وصول حشود من قوات كييف وكتيبة "كراكين" النازية والمرتزقة البولنديين إلى خطوط التماس في مقاطعة زابورجيه.

وقال روغوف لقناة "روسيا 24": "قوات العدو تحشد صفوفها جنوب منطقة أريخوفا حيث استقدمت مرتزقة بولنديين وكتيبة "كراكين" النازية من محور خاركوف".

وأضاف أن قوات كييف تعزز حشودها بجنود الخدمة الإلزامية، وتزج بهم في القتال بالصفوف الأولى، فيما ينتشر المرتزقة والنازيون في المؤخرة لمنع انسحاب المجندين.

وذكر روغوف أن حوالي 13 ألف مسلح أوكراني تم تدريبهم في الدول الغربية أرسلوا إلى زابوروجيه يوم أمس.

المصدر: نوفوستي