 بوتين يهنئ المواطنين الروس بيوم الوحدة الشعبية

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين المواطنين الروس بيوم الوحدة الشعبية الذي يتم الاحتفال به في 4 نوفمبر من كل عام.

ووفقا للرئيس بوتين، يبقى تاريخ روسيا مستمرا ومتواصلا، ويجب النظر إليه مع كل الفترات المعقدة والمتناقضة التي مرت بها البلاد.

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وقال الرئيس بوتين، إن الظروف الليبرالية تحدد الكثير في الغرب، ومن أجل ذلك يتم تشويه العديد من الأحداث التاريخية وقلبها رأسا على عقب، ويتم شطب الحقيقة وإلغاؤها.

وأضاف بوتين أن الغرب يحاول، إعاقة روسيا ومنع تقدمها عن طريق تشويه تاريخها، لكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل. وأكد الرئيس بوتين أن تاريخ روسيا وثقافتها هما أساس الدولة الروسية وسيادتها، الأمر الذي يثير غضب الغرب.

وشدد الرئيس في تهنئته على أن الشعب الأوكراني، بات الضحية الرئيسية لعملية التأجيج المتعمد لكراهية الروس. وأكد بوتين، أن روسيا عاملت وتعامل الشعب الأوكراني بدفء رغم المواجهة السائدة اليوم.

المصدر: تاس