بوتين يضع الزهور على نصب مينين وبوجارسكي بموسكو

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، في مراسم وضع الزهور عند النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي في الساحة الحمراء بوسط موسكو.

وحضر هذه الفعالية الوطنية، ممثلون عن المنظمات الشبابية ومنظمات المتطوعين.

ويشار إلى أن روسيا تحتفل اليوم، بـ"عيد الوحدة الوطنية" بمناسبة ذكرى قيام وحدات المقاومة الشعبية الروسية بقيادة كوزما مينين ودميتري بوجارسكي بطرد القوات البولندية من موسكو في 4 نوفمبر 1612.

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ومن المعروف، أنه تم افتتاح التمثال البرونزي لـ مينين وبوجارسكي، في الساحة الحمراء قبل 200 عام بعد صقله ونصبه على حساب التبرعات الشعبية. وبدأت عملية ترميمه في عام 2021 على حساب التبرعات الشعبية أيضا، وانتهت هذه العملية مؤخرا.

وتفقد الرئيس النصب بعد تجديده وعرض انطباعاته على المشاركين في الحفل.

المصدر: نوفوستي