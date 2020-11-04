في عيد الوحدة الشعبية.. بوتين يذكر المواطنين بواجباتهم أمام الوطن

تحتفل روسيا، اليوم، بـ"عيد الوحدة الشعبية" بمناسبة ذكرى قيام وحدات المقاومة الشعبية الروسية بقيادة كوزما مينين ودميتري بوجارسكي بطرد القوات البولندية من موسكو في 4 نوفمبر 1612.

وبمناسبة هذا العيد الذي تم تبنيه رسميا في عام 2004، وضع الرئيس فلاديمير بوتين، برفقة وزيرة الثقافة، أولغا ليوبيموفا، وممثلين عن المنظمات الشبابية، إكليل زهور على نصب تذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء وسط موسكو.

كما سمع الرئيس دوي 23 جرسا جديدا تم نصبها في ساعات برج سباسكايا، وهو البرج الرئيسي في جدار الكرملين.

وبحث بوتين مع الشباب الحاضرين خططهم المستقبلية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد توازن بين حقوق المواطن وواجباته.

وقال: "يجب أن يعرف المواطن حقوقه ويطلب من الدولة تطبيقها، لكن كل شخص يتحمل واجبات أيضا".

المصدر: نوفوستي