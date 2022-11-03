"107 مقابل 107".. دونيتسك تعلن عن تبادل أسرى مع أوكرانيا

تجري اليوم الخميس عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا وفقا للصيغة "107مقابل 107"، وسيعود 65 من أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى بيوتهم.

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أعلن ذلك القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية دينيس بوشلين.

وكتب بوشلين على صفحته في موقع "تلغرام" قائلا: "اليوم، نعيد 107 من مقاتلينا من أقبية السجون في أوكرانيا. وسنعطي أوكرانيا نفس العدد من الأسرى، ومعظمهم من عسكريي القوات المسلحة الأوكرانية. من إجمالي المفرج عنهم 65 شخصا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ".

المصدر: تاس