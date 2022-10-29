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الدفاع الروسية تنشر فيديو لعسكريين بعد تحريرهم من الأسر الأوكراني

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر العسكريين الروس بعد تحريرهم من الأسر الأوكراني. ويوجه الجنود المفرج عنهم التحية لأسرهم ويشكرون قيادة البلاد وكل من شارك في إطلاق سراحهم.

وحسب الوزارة فإنه سيتم نقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري الروسي. وسيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إنه تم تبادل الأسرى وفقا لصيغة "50 إلى 50".

المصدر: وكالات

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