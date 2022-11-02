 
مباشر

روغوف: "الزيلينسكيون" يبلغون عن وقوع انفجارات في زابوروجيه

أخبار روسيا

روغوف:
Globallookpress Globallookpress Andrei Solomonov
محطة الطاقة النووية في زابورويجه (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3jq

سمع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، عن سماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

إقرأ المزيد
روغوف: أمن محطة زابوروجيه يتحقق بكف قوات نظام كييف عن قصفها
روغوف: أمن محطة زابوروجيه يتحقق بكف قوات نظام كييف عن قصفها

وفي قناته على "تيلغرام"، كتب روغوف، اليوم الأربعاء، وهو من مواليد تلك المدينة: "أبلغ الزيلينسكيون عن انفجارات في المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف".

يشار إلى أن كييف فقدت السيطرة على ما نسبته 72-73 بالمئة من منطقة زابوروجيه. في حين لا تزال مدينة زابوروجيه تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، حيث يعيش ما يقرب من نصف سكان المنطقة.

 

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا