سمع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، عن سماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

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وفي قناته على "تيلغرام"، كتب روغوف، اليوم الأربعاء، وهو من مواليد تلك المدينة: "أبلغ الزيلينسكيون عن انفجارات في المنطقة التي يسيطر عليها نظام كييف".

يشار إلى أن كييف فقدت السيطرة على ما نسبته 72-73 بالمئة من منطقة زابوروجيه. في حين لا تزال مدينة زابوروجيه تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، حيث يعيش ما يقرب من نصف سكان المنطقة.

المصدر: تاس