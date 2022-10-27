بوتين: الولايات المتحدة لم تستطع اللحاق بروسيا بعد في صنع الأسلحة فرط الصوتية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة ستلحق يوما ما بروسيا في مجال صنع الأسلحة فرط الصوتية، لكن هذا لم يحدث بعد.

وقال بوتين: "من الواضح أن الولايات المتحدة في يوم من الأيام سوف تلحق بنا فيما يتعلق بالأسلحة فرط الصوتية. هذا واضح. بلد يمتلك تقنيات عالية. إنها مسألة وقت فقط. لكنها لم تلحق بنا حتى الآن، ونحن نعمل على تطوير هذه التقنيات".

وكشفت صحيفة "واشنطن تايمز" في وقت سابق نقلا عن تقرير للكونغرس أن الولايات المتحدة متخلفة عن روسيا والصين في الأسلحة فرط الصوتية، وعاجزة حصرا عن تعقّب الأسلحة الروسية فرط الصوتية.

المصدر: نوفوستي