بيسكوف يعلّق على تبادل الأسرى مع أوكرانيا

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعقيبا على الإعلان عن اتمام عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا الخميس، بأن عودة الذين كانوا في زنزانات نظام كييف موضع ترحيب دائم.

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جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أمس الخميس أن نتيجة عملية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا بوساطة تركية، تم الإفراج عن 56 شخصا بينهم 55 جنديا، خمسة منهم من قوات دونباس، والآخرون جنود روس، فيما تم تسليم 215 شخصا لأوكرانيا.

وأشار إلى أن بين المفرج عنهم الـ56 في صفقة التبادل كان السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "كل تبادل هو نتيجة عمل شاق للغاية، عمل دؤوب ومعقد ونشط. على أي حال، لا يمكن للمرء إلا أن يرحب بعودة الناس، وخاصة رجالنا، من زنزانات نظام كييف".

المصدر: وكالات