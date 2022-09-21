شويغو يحدد هدف التعبئة في الجيش الروسي

قال وزير الدفاع الروسي ، سيرغي شويغو، إن التعبئة الجزئية تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي التي تم تحريرها سابقا خلال عملية خاصة في أوكرانيا.

وأوضح شويغو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن "خط الاتصال التماس، ما يمكن تسميته بخط الجبهة، يزيد عن 1000 كيلومتر. بطبيعة الحال، يجب تأمين هذا الخط من الخلف، ويجب التحكم في هذه المناطق، بالطبع، العمل الذي يتم القيام به، وأقصد التعبئة الجزئية يتم على الأساس".

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وأكد شويغو أن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالا، وهو ما يمثل أكثر من 1% من قوات الاحتياط.

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

المصدر: تاس