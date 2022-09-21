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شويغو: روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية

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وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كلمة تحدث فيها حول قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد.

  • وزير الدفاع الروسي: لم نعد نحارب أوكرانيا وإنما نحارب الغرب ككل
  • وزير الدفاع الروسي: يدعم أوكرانيا 70 قمرا صناعيا عسكريا و200 قمر صناعي للأغراض المدنية تابعة للغرب
  • وزير الدفاع الروسي: يشارك في قيادة الجيش الأوكراني 150 مستشارا عسكريا من "الناتو"
  • وزير الدفاع الروسي: هناك عمليات عسكرية كبيرة وصعبة يقوم بها العسكريون الروس بشرف
  • وزير الدفاع الروسي: خسائر الجيش الأوكراني 61207 قتلى و49368 جريحا
  • وزير الدفاع الروسي: قتل أكثر من 2000 من المستشارين والمرتزقة الأجانب العاملين مع الجيش الأوكراني
  • وزير الدفاع الروسي: خسائر روسيا 5939 قتيلا
  • شويغو: روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالا

المصدر: RT

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بوتين يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال