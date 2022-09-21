وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كلمة تحدث فيها حول قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد.

وزير الدفاع الروسي: لم نعد نحارب أوكرانيا وإنما نحارب الغرب ككل

وزير الدفاع الروسي: يدعم أوكرانيا 70 قمرا صناعيا عسكريا و200 قمر صناعي للأغراض المدنية تابعة للغرب

وزير الدفاع الروسي: يشارك في قيادة الجيش الأوكراني 150 مستشارا عسكريا من "الناتو"

وزير الدفاع الروسي: هناك عمليات عسكرية كبيرة وصعبة يقوم بها العسكريون الروس بشرف

وزير الدفاع الروسي: خسائر الجيش الأوكراني 61207 قتلى و49368 جريحا

وزير الدفاع الروسي: قتل أكثر من 2000 من المستشارين والمرتزقة الأجانب العاملين مع الجيش الأوكراني

وزير الدفاع الروسي: خسائر روسيا 5939 قتيلا

شويغو: روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالا

المصدر: RT