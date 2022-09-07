روسيا ترد على قيود الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إجراءات مضادة للإجراءات التقييدية الأخيرة للاتحاد الأوروبي ضد الأفراد والكيانات الروسية، وسعت بموجبها قائمة حظر دخول ممثلي مؤسسات الاتحاد إلى روسيا.

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وقال بيان للخارجية الروسية: "ردا على الإجراءات المتوالية التقييدية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية، تم اتخاذ قرار بتوسيع قائمة ممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، المحظورعليهم الدخول إلى أراضي بلدنا. تم تسليم مذكرة بهذا الخصوص من وزارة الخارجية الروسية إلى وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا".

وأوضح البيان الروسي أن القيود تسري بشكل خاص على "القيادة العسكرية العليا للاتحاد الأوروبي، والمسؤولين رفيعي المستوى في وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وممثلي المنظمات التجارية الأوروبية في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية المشاركة في توريد المنتجات العسكرية لأوكرانيا".

وحذرت الخارجية الروسي "المبادرين بالإجراءات المعادية لروسيا"، من أن أي أعمال غير ودية ضد روسيا، سيجري باستمرار مواجهتها "برد قاس من جانبنا".

المصدر: mid.ru