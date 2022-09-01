موسكو لن تعزل نفسها.. لافروف يرد على تقييد منح التأشيرات الأوربية للمواطنين الروس

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب أطلق بلا خجل العنان لحرب هجينة ضد روسيا في أوكرانيا، مؤكدا أنه لن ينجح في إضعاف روسيا، كما لم ينجح أحد في الماضي.

وأضاف لافروف في كلمة أمام طلبة معهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم الخميس، إن الغرب "انغمس في هيستيريا" ويحاول بعدوانه غير المسبوق تعويض عدم قدرته على إدارة الشؤون على أساس الاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن الغرب يمتنع عن أي اتصالات مع الدبلوماسيين الروس.

وأوضح أنه لا يعتقد أن روسيا يجب أن ترد بالمثل على خطوات الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد منح التأشيرات للمواطنين الروس، وتعاقب مواطني الدول الأوروبية.

ووصف لافروف السياسيين الأوروبيين الذين يريدون حظر إصدار التأشيرات للروس بـ"الأشخاص المثيرين للشفقة" ، وأن موسكو لن تعزل نفسها.

كذلك تطرق لافروف إلى انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأكد أنه إذا ظهرت قواعد الحلف هناك بعد دخولهما إلى الناتو، فستضطر روسيا إلى الرد وستعمل من خلال تعزيز قدراتها في الشمال الغربي.

المصدر: وكالات