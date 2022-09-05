بوتين يصل فلاديفوستوك للمشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة فلاديفوستوك شرقي البلاد، بعد الانتهاء من رحلة عمله في كامتشاتكا، للمشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي، ومتابعة مناورات "فوستوك 2022".

وقال السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، إن الرئيس سيزور المرحلة النشطة من التدريبات الاستراتيجية في 6 سبتمبر، حيث تجري في فلاديفوستوك مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية للقوات المسلحة "فوستوك 2022".

ومن المقرر أن يعقد بوتين اجتماعا لهيئة رئاسة مجلس الدولة للسياحة على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في 6 سبتمبر، وسيشاهد الرئيس عرضا حول مجالات التنمية ذات الأولوية ونتائج التنمية في الشرق الأقصى بشكل عام.

ووفقا لبيسكوف، سيلتقي بوتين بعد ذلك مع الحاكم بريموري أوليغ، وعشية الاجتماع العام للمنتدى الاقتصادي الشرقي، سيتحدث مع مديري الجلسات الرئيسية للمنتدى، مضيفا، أن الاجتماع سيكون كمناقشة حرة.

وسيجري بوتين محادثات مع رئيس وزراء ميانمار مين أونغ خلين، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء منغوليا لوفسانام سرين أويون إردين، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي زانشو.

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أن بوتين سيتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والإقليمية في اجتماعات مع القادة الأجانب على هامش المنتدى.

المصدر: نوفوستي