الكرملين: بوتين سيحضر فعاليات مناورات "فوستوك 2022" في 6 سبتمبر

أفاد السكريتر الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور ويطلع على فعاليات مناورات "فوستوك 22 للقوات المسلحة" في 6 من سبتمبر الجاري.

وقال بيسكوف للصحفين: "سيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين رحلته إلى الشرق الأقصى بزيارة كامتشاتكا في 4 سبتمبر وسيكون هناك يوم عمل كامل في كامتشاتكا، وفي 6 سبتمبر سيحضر فعاليات من مناورات فوستوك 2022 في فلاديفوستوك".

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وانطلقت يوم الأربعاء الماضي المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022"(فوستوك 2022) بشرق روسيا، وفي مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، بينها الصين والهند.

المصدر: نوفوستي