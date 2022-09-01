انطلاق مناورات "الشرق 2022" الاستراتيجية شرقي روسيا

تنطلق في الـ1 من سبتمبر المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022" شرقي روسيا، وفي مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، بينها الصين والهند.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إلى أن المناورات ستستمر حتى 7 سبتمبر، ويشارك فيها عسكريون من 14 دولة، بما فيها الجزائر وسوريا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس والهند وكازاخستان والصين وغيرها.

وجرت مراسم افتتاح التدريبات في ميدان "سيرغييفسكي" التدريبي في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول يونس بيك يفكوروف، إن "التدريبات ضمن تحالف من الدول تساعد في بلورة مفهوم موحد لتنظيم تدريب القوات، وإدارتها والتعامل بينها على المستويين العملياتي والتكتيكي، وهي تعزز الصداقة بين عسكريينا".

وستجرى المناورات بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف.

وستتدرب القوات المشاركة على تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية في 7 ميادين على تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية.

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وأكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين خلال إيجاز صحفي للملحقين العسكريين الأجانب، أن المناورات تحمل طابعا دفاعيا بحتا، وليست موجهة ضد أي دولة أو أحلاف عسكرية.

وأضاف أن "أولوية التدريبات... العمل على سيناريوهات عمليات القوات المسلحة لضمان أمن روسيا وحلفائها في منطقة مسؤوليات المنطقة العسكرية الشرقية"، مشيرا إلى أن القوات المشاركة فيها ستعود إلى أماكن تمركزها الدائم قبل نهاية سبتمبر.

وبين الأهداف الرئيسية للمناورات تطوير خبرات القادة والمقرات على صعيد إدارة مجموعات مختلطة لأصناف القوات، وقوات التحالف أثناء التصدي لعدوان مفترض على المحور الشرقي، وزيادة مستوى التكامل والتعامل بين مجموعات القوات ضمن تحالف أثناء تنفيذ مهام مشتركة لحفظ السلام وحماية المصالح وضمان الأمن في المنطقة الشرقية.

المصدر: تاس