مناورات "فوستوك 2022" تبدأ في الشرق الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الأربعاء، أن الافتتاح الكبير لمناورات "فوستوك 2022" (الشرق 2022) قد جرى في قاعدة تدريب سيرغييف في إقليم بريمورسكي.

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وقد تمت الاحتفالات في جو مهيب، وظهر علم المناورات "فوستوك 2022" في ساحة التدريب، أثناء التشكيل العام للوحدات العسكرية المشاركة في المناورات، وفقا لما أعلنته إدارة المناورات. وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، عن افتتاح المناورات بحضور قادة الوحدات العسكرية للدول الأجنبية، مشيرا إلى أن التدريبات كجزء من تحالف الدول "تساعد على تطوير فهم مشترك لتنظيم تدريب القوات وقيادتها وتفاعلها على المستويين العملياتي والتكتيكي، وتعزيز أواصر الصداقة والتكاتف بين جنودنا".

كما ألقى ممثلو كل من أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروس والهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان كلمات ترحيبية، ثم سار جنود الوحدات العسكرية في مسيرة مهيبة إعلانا عن افتتاح مناورات "فوستوك 2022".

وسوف تقام المناورات في تسع ساحات تدريب في الفترة من 1-7 سبتمبر تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية، على أن تكون المرحلة النهائية في تدريبات القوات المسلحة الروسية لهذا العام.

وسيشارك في المناورات إجمالا أكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.

المصدر: نوفوستي