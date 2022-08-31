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الخارجية الروسية: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق تايوان استفزاز جديد

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الخارجية الروسية: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق تايوان استفزاز جديد
Globallookpress Lin Jian/XinHua
صورة أرشيفية
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وصفت وزارة الخارجية الروسية عبور سفن البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان بالاستفزاز الجديد الذي يهدف إلى المواجهة مع بكين وزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

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جاء ذلك في تصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، حيث أضافت أن "مرور سفينتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان يوم 28 أغسطس بمثابة استفزاز جديد، كحلقة من سلسلة الاستفزازات التي تهدف إلى المواجهة مع بكين، ووضع ضغوط إضافية عليها، وزعزعة استقرار الوضع ككل".

وكانت الأوضاع حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى جزيرة تايوان قد تصاعدت، وأدانت الصين الزيارة، استنادا إلى مبدأ "الصين الواحدة"، واعتبرت الخطوة بمثابة دعم أمريكي للنزعات الانفصالية في تايوان، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي

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