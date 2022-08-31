زاخاروفا تصف القصف الأوكراني لمؤسسات الأطفال في دونباس قبيل حلول 1 سبتمبر بالعمل الإرهابي

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، العسكريين الأوكرانيين الذين يقصفون مؤسسات الأطفال في دونباس بالإرهابيين.

وأضافت زاخاروفا: "تقوم القوات المسلحة الأوكرانية، بضراوة شديدة وإصرار بقصف رياض الأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ويبدو ذلك في غاية الوقاحة والتجديف عندما يحدث قبيل الأول من سبتمبر، يوم بدء الموسم الدراسي".

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وتابعت زاخاروفا القول: "لقد مررنا جميعا بهذا الأمر، ونتذكر مأساة بيسلان جيدا التي تم توقيتها عندما ذهب التلاميذ الصغار إلى المدرسة. العالم كله يسمي الذين فعلوا ذلك بالإرهابيين. وطبعا الذين يقصفون مؤسسات الأطفال، ويفعلون ذلك عندما يذهب الأطفال إلى المدرسة، هم أيضا من الإرهابيين".

المصدر: تاس