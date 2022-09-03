رئيس وزراء هنغاريا يحضر مراسم توديع غورباتشوف

حضر رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم السبت، مراسم وداع آخر زعيم سوفيتي، ميخائيل غورباتشوف الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.

ووصل أوربان إلى قاعة مجلس النقابات في موسكو، حيث جرت هناك مراسم وداع جثمان غورباتشوف.

ووضع أوربان الزهور على نعش آخر زعيم سوفيتي، كما تواصل مع عائلة غورباتشوف وأعرب عن تعازيه لهم.

ووري جثمان آخر زعيم سوفيتي الثرى في مقبرة نوفوديفيتشي بالعاصمة موسكو.

المصدر: نوفوستي