روسيا تودع آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف

تودع روسيا اليوم السبت، 3 سبتمبر، أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.

تقام مراسم وداع ميخائيل غورباتشوف في موسكو في قاعة مجلس النقابات، وبعد ذلك سيتم دفنه في مقبرة "نوفوديفيتشي" بجانب زوجته، رائيسا ماكسيموفنا، مثلما أراد هو ذلك.

وفي وقت سابق قال رئيس الخدمة الصحفية لمكتب غورباتشوف، إن مراسم تنظيم وداع الزعيم السابق للاتحاد السوفيتي ستنظمها خدمة البروتوكول في الإدارة الرئاسية لروسيا.

شارك في مراسم وداع غورباتشوف اليوم السبت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، حيث وصل إلى قاعة مجلس النقابات في وسط موسكو، ووضع الزهور على التابوت وأعرب عن تعازيه لأفراد عائلة غورباتشوف.

كذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة الهنغارية، زولتان كوفاكس، أن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، سيحضر مراسم وداع الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في موسكو يوم السبت.

وكتب كوفاكس على تويتر "سيزور رئيس الوزراء (فيكتور) أوربان موسكو هذا الصباح تكريما للراحل ميخائيل غورباتشوف".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لن يشارك اليوم في مراسم الوداع، قد ألقى النظرة الأخيرة على رئيس الاتحاد السوفيتي السابق الراحل ميخائيل غورباتشوف في المستشفى يوم الخميس الماضي، ووضع الزهور فوق التابوت.

ويحظى غورباتشيف الذي وصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 عند محاولته انقاذه مع إصلاحات ديموقراطية واقتصادية.

المصدر: وكالات