بوتين يلقي نظرة الوداع على غورباتشوف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين ودع رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في المستشفى، ووضع الزهور في التابوت.

وقال بيسكوف للصحفيين: "ذهب الرئيس إلى منطقة كالينينغراد اليوم، لديه يوم عمل في كالينينغراد اليوم الخميس، ولكن قبل مغادرته إلى هنالك، زار الرئيس المستشفى السريري المركزي حيث يرقد غورباتشوف، وودّع ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف، ووضع الزهور في التابوت".

وأشار بيسكوف إلى أن مراسم الوداع العام ستقام في 3 سبتمبر، ولكن بسبب جدول عمل الرئيس في هذا التاريخ لن يكون بالإمكان حضور المراسم.

وتوفي الرئيس الأول والأخير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل غورباتشوف، في 30 أغسطس بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 92 عاما.

المصدر: نوفستي