الكرملين: بوتين لا يخطط لفتح حساب في "تيك توك" ولا وقت لديه لقراءة كتب تتحدث عنه

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لفتح حساب في موقع "تيك توك" على غرار زعيم حزب "إيطاليا.. إلى الأمام"، سيلفيو برلوسكوني.

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وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني قد افتتح حسابا على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بمقطع فيديو موجه للشباب.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم إعادة النظر في وجهة نظره بشأن هذه المسألة والتفكير أيضا في فتح حساب شخصي: "لا، لا يخطط لذلك".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلوسكوني، كان قد دشن حسابا شخصيا له في موقع "تيك توك" بنكتة سخر فيها من نفسه، وكان من أبطالها بوتين وبايدن.

وفي شأن ذي صلة، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين على علم بوجود كتاب "طريق بوتين" لرفائيل حسينوف، لكن من غير المرجح أن يقرأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب كثافة جدول أعماله.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "هذا ليس أول كتاب يتحدث عن بوتين. بوتين نفسه تحدث مرارا عن موقفه من الكتب التي تتحدث عنه، وهو كان قد صرّح بوجه الخصوص، بأنه لم يقرأ أيا منها. نحن على علم فعلا بهذا الكتاب".

وحين سئل عما إذا كان بوتين سيشاهد كتاب حسينوف، أجاب بيسكوف بأن "الأمر مستبعد، أخذا في الاعتبار جدول أعمال" رئيس الدولة.

المصدر: نوفوستي