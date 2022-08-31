بيسكوف يتحدث عن فخ وقعت فيه ابنته

تحدث الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن كيفية وقوع ابنته في فخ محتال، تمكن من سرقة بيانات بطاقتها المصرفية في العام الماضي، إلا أن النقود أعيدت في نهاية المطاف.

جاء ذلك خلال حديث بيسكوف إلى برنامج ماراثون "المعرفة قوة"، حيث أشار بيسكوف إلى أن المحتالين يجيدون فن الإقناع، وتابع: "إن هؤلاء الأفراد يعرفون جيدا كيف يقنعون، تلك أيضا موهبة. إلا أنها موهبة لا تستخدم لغرض بريء، وإنما لغرض إجرامي. مع ذلك، فهم يمتلكون هذه الموهبة ببراعة شديدة. لقد أوقعوا بابنتي العام الماضي".

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ووفقا لبيسكوف، فقد كانت ابنته تعرف كل ما يجب لتأمين نفسها على مستوى البيانات الرقمية، إلا أن "قوة الإقناع أحيانا ما تنتصر على المعرفة، وهو أمر متناقض".

وأشار بيسكوف إلى رد الأجهزة الأمنية في البنوك، والذي تميز بالسرعة والفعالية، وتمكنوا من إعادة جميع الأموال، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كانوا قد تمكنوا من القبض على هؤلاء الأشرار الموهوبين أم لا، إلا أن النقود عادت إلى الحساب".

وقد افتتح اليوم الأربعاء، 31 أغسطس، برنامج ماراثون المعرفة، والذي ينقسم بين أربع مدن هي موسكو ويحمل برنامج الماراثون هناك عنوان "المعرفة قوة"، بطرسبورغ ويحمل البرنامج عنوان "المعرفة. صنع في روسيا"، ونيجني نوفغورود "المعرفة وعلم البيئة"، وبيتروبافلوفسك كامتشاتسكي ويحمل البرنامج عنوان "المعرفة. نحن معا".

وسيلقي في إطار هذا البرنامج أكثر من 200 من المشاهير محاضرات أمام الجمهور، بما في ذلك رجال الدولة ورجال الأعمال والعلماء وعاملون بالحقل الثقافي. ومن بين المتحدثين إلى جانب بيسكوف، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير العلوم والتعليم العالي، فاليري فالكوف، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ووزيرة الثقافة، أولغا ليوبيموفا، ووزير التعليم، سيرغي كرافتسوف، ووزير المالية، أنطون سيلوانوف.

المصدر: نوفوستي