استطلاع للرأي يكشف مستوى ثقة الروس ببوتين

جاء في دراسة أجراها مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا "فتسيوم"، أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81.2٪ من المواطنين الروس.

ووفقا للدراسة، أعلن 78.4٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، أنهم يوافقون على نشاط الرئيس بوتين.

وقال 52.6٪ من المشاركين في الاستطلاع، إنهم راضون عن عمل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وذكر 50.9٪ نفش الشيء بالنسبة لنشاط الحكومة الروسية.

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وتم تنفيذ الدراسة في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس، وجرت عن طريق مقابلات بالهاتف مع 1600 مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر.

المصدر: نوفوستي