 
مباشر

استطلاع للرأي يكشف مستوى ثقة الروس ببوتين

أخبار روسيا

استطلاع للرأي يكشف مستوى ثقة الروس ببوتين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tol3

جاء في دراسة أجراها مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا "فتسيوم"، أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81.2٪ من المواطنين الروس.

ووفقا للدراسة، أعلن 78.4٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، أنهم يوافقون على نشاط الرئيس بوتين.

وقال 52.6٪ من المشاركين في الاستطلاع، إنهم راضون عن عمل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وذكر 50.9٪ نفش الشيء بالنسبة لنشاط الحكومة الروسية.

إقرأ المزيد
استطلاع رأي: شعبية شولتس تسجل انخفاضا قياسيا
استطلاع رأي: شعبية شولتس تسجل انخفاضا قياسيا

وتم تنفيذ الدراسة في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس، وجرت عن طريق مقابلات بالهاتف مع 1600 مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا