استطلاع رأي: شعبية شولتس تسجل انخفاضا قياسيا

تدل نتائج استطلاع رأي جديد على أن شعبية المستشار الألماني، أولاف شولتس، انخفضت إلى أدنى مستوى ممكن، حيث عبر 62% من المشاركين فيه عن عدم ارتياحهم من عمل شولتس.

وأفادت صحيفة "Bild am Sonntag" الألمانية أن نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد الرأي العام "INSA" في الفترة ما بين 15 و19 أغسطس الجاري تدل على أن شعبية شولتس وحكومته وحزبه (الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني) تنخفض.

وأضافت: "في الوقت الراهن يعبر25% من المواطنين فقط عن ارتياحهم من عمل شولتس بمنصب المستشار الألماني، فيما يعبر 62% آخرين عن عدم ارتياحهم منه، وهذا سجل سلبي طوال فترة ولايته".

ودققت أنه في حالة الانتخابات المباشرة للمستشار الاتحادي سيحتل شولتس الآن المركز الثالث فقط. ووفقا للاستطلاع سينتخب 25% من الألمان حاليا وزير الاقتصاد الفدرالي، روبرت هابك، من حزب "الخضر"، وسينتخب 19% - زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، و18% فقط – أولاف شولتس.

أما شعبية الائتلاف الحكومي الحالي "إشارة المرور" المتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر، فتتراجع أيضا. وعبر 27% فقط من الذين شملهم الاستطلاع عن ارتياحهم من عمل الحكومة، فيما عبر 65% منهم عن عدم ارتياحهم.

أما شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (حزب شولتس) فانخضت بعد الانتخابات البرلمانية من المرتبة الأولى إلى المرتبطة الثالثة، فلا يؤيده حاليا إلا 19% من الناخبين، مقابل الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يدعمه 28% من الناخبين، وحزب "الخضر" الذي يدعمه 21% من الناخبين.

المصدر: نوفوستي