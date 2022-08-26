جاسوس أوكراني في قبضة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي جاسوسا أوكرانيا في مدينة كورسك، حيث قام بجمع معلومات حول مواقع وزارة الدفاع الروسية.

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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بهذا الشأن: "تم العثور في جهاز كمبيوتر شخصي وهاتف محمول على مطبوعات خاصة تدور موضوعاتها حول تدريب القناصة والمعيشة في ظروف قاهرة، وحرب العصابات والاستطلاع وأنشطة التخريب وعمل الاستخبارات".

هذا، ولم يكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هوية المعتقل، ولم يقدم تفاصيل أخرى عن العملية الخاصة التي أفضت إلى اعتقاله.

المصدر: RT