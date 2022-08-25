أقل من ثلث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أيدت البيان المناهض لروسيا حول أوكرانيا

وقع أقل من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على البيان المناهض لروسيا حول الوضع في أوكرانيا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن 54 دولة من أصل 193 أيدت بيان الأمم المتحدة حول الوضع في أوكرانيا، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا وأستراليا وكندا وجمهورية التشيك وجورجيا وفرنسا واليابان ولاتفيا وليتوانيا وإيطاليا وإسبانيا وأوكرانيا نفسها.

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وقرأ الوثيقة الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا.









المصدر: "نوفوستي"