جونسون يعرب عن معارضته إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون عن معارضته لإجراء مفاوضات بين كييف وموسكو في الوقت الحالي.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي خلال زيارته لكييف: "لا أعرف كيف يمكن للشعب الأوكراني أن يتفاوض (مع روسيا) في ظل الظروف الحالية".
وأضاف أنه "على الدول الآن معارضة أي محاولة لتطبيع العلاقات مع روسيا".
وشبه روسيا بـ"الدب الذي يأكل ساقك".
وأعلن مكتب جونسون أن زيارته لكييف "تأتي في الوقت الذي أعلن فيه عن حزمة دعم كبيرة تتضمن أنظمة صواريخ ومراقبة".
وأشار إلى أن الحزمة التي "تبلغ قيمتها 54 مليون جنيه استرليني مكونة من 200 طائرة من دون طيار وذخائر".
المصدر: "سبوتنيك"