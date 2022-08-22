الخارجية الأمريكية ناقشت مع السفير الروسي الوضع حول محطة زابوروجيه النووية الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ناقشت مع السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف الأسبوع الماضي الأوضاع حول محطة زابوروجيه النووية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجانب الأمريكي دعا موسكو خلال الاجتماع إلى "وقف جميع العمليات العسكرية في وحول المنشآت النووية الأوكرانية، وإعادة السيطرة الكاملة على محطة الطاقة النووية في زابوروجي إلى أوكرانيا".

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المصدر: "تاس"