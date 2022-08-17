سفير روسيا لدى واشنطن: الحوار الروسي الأمريكي مشلول حاليا

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن الحوار بين موسكو وواشنطن في حالة شلل في الوقت الراهن.

وقال أنطونوف في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يجب أن أعترف بأن الحوار السياسي الروسي الأمريكي مشلول اليوم".

وأشار إلى أن "تعليق الاتصالات يضر بمجالات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وفي يونيو الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة الصفر.



المصدر: RT











