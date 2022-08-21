نقل السياسي والمفكر الروسي دوغين إلى المستشفى بعد مقتل ابنته

نُقل الفيلسوف الروسي والشخصية العامة، ألكسندر دوغين، إلى المستشفى بعد وفاة ابنته داريا دوغنا التي لقيت حتفها جراء انفجار سيارتها الليلة الماضية بضواحي موسكو.

أعلن عن ذلك الخبير السياسي، سيرغي ماركوف، في قناته على "تيليغرام"، وقال: "ألكسندر دوغين الآن في المستشفى"، وأعرب عن تعازيه للفيلسوف في وفاة ابنته.

وفقا للخبير السياسي ماركوف فإن الأشخاص الوحيدين الذين يفرحهم هذا الحادث هم من أنصار نظام كييف.

في وقت سابق، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن واقعة مصرع داريا دوغينا، وصنفت ما وقع بأنه جريمة ارتكبت بطريقة خطرة.

ومن المرحج أنه تم وضع عبوة ناسفة في السيارة التي كانت تقودها داريا دوغينا.

المصدر: وكالات