إخماد 52 حريقا في غابات روسيا خلال يوم

أخمد جهاز إطفاء حرائق الغابات في روسيا 52 حريقا طبيعيا امتد على على مساحة 265 هكتارا خلال يوم واحد.

وقال جهاز إطفاء حرائق الغابات في بيان إنه تم خلال اليوم الماضي 20 أغسطس إخماد 52 حريقا في الغابات امتدت على مساحة 265 هكتارا.

وبحلول منتصف ليل 21 أغسطس، كان هناك 90 حريقا امتدت على مساحة 102،883 هكتار، تم التحكم فيها وإخمادها.

وتم تسجيل أكبر منطقة من الحرائق في جمهورية ياقوتيا حيث اندلعت سبع حرائق على مساحة 80.889 هكتار.

المصدر: نوفوستي