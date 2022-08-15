بوتين يشيد بإنجازات صانعي السلاح الروسي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لصانعي السلاح الروسي لتزويدهم الجيش والأسطول بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها تلك التي تستخدم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين في حفل افتتاح منتدى "الجيش 2022" والألعاب العسكرية الدولية، في متنزه "باتريوت" بضواحي موسكو اليوم الاثنين.

وقال بوتين إن الشعب الروسي يفتخر بجيشه وأسطوله، وأضاف: "جنودنا جنبا إلى جنب مع مقاتلي دونباس، يؤدون واجبهم بشرف، ويكافحون من أجل روسيا، من أجل حياة سلمية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وينفذون بإتقان كافة المهام المحددة لهم، ويتقدمون خطوة خطوة نحو تحرير أراضي دونباس".

وأشار بوتين إلى أن لروسيا الكثير ممن يحالفونها ويشاركونها الأفكار في قارات مختلفة والذين لا ينحنون أمام ما يسمى "القوة المهيمنة".

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة لتقديم أنواع مختلفة من الأسلحة لحلفائها وشركائها.

المصدر: وكالات