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القوات الأوكرانية تقصف قريتين حدوديتين في منطقة كورسك الروسية

أخبار روسيا

القوات الأوكرانية تقصف قريتين حدوديتين في منطقة كورسك الروسية
Rick Mave/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلن حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، عن تعرض قريتي "تيوتكينو" و"بوبوفو-ليجاتشي" بالمنطقة للقصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

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وكتب ستاروفويت في قناته على "تليغرام": "الوضع مضطرب مرة أخرى في حي غلوشكوفسكي، العدو يقصف القرى الحدودية: تيوتكينو، بوبوفو-ليجاتشي، سأوفيكم بالتفاصيل لاحقا".

يذكر أن 6 أحياء من منطقة كورسك على الحدود مع منطقة سومي الأوكرانية، حيث يتعرض حي غلوشكوفسكي، وقرية "تيوتكينو"، على وجه الخصوص، للقصف بشكل منتظم. وكان رجل قد لقي مصرعه بعد إحدى الهجمات في مايو الماضي.

المصدر: نوفوستي

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