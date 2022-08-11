جنرال يكشف مزايا سلاح أحدث "ثورة حقيقية" في مجال توجيه نيران المدفعية

ذكر جنرال كان قد تولى قيادة الأركان العامة في الجيش الروسي أن الطائرات الصينية المسيرة "كوادروكوبتر" أحدثت ثورة حقيقية في مجال توجيه المدفعية التقليدية والمدفعية الصاروخية.

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ورأى اللواء يوري بالويفسكي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بين عامي 2004- 2008، في مقدمة كتاب له صدر يوم الأربعاء بعنوان "الحروب الأجنبية- نموذج جديد"، أن الطائرات الصينية التجارية البسيطة رباعية الدفع، أحدثت ثورة حقيقية في استخدام المدافع التقليدية والمدفعية الصاروخية.

ويقول بالويفسكي في مقدمة كتابه: "أحدثت الطائرات الرباعية التجارية الصينية الصنع البسيطة ثورة حقيقية في استخدام المدافع التقليدية والمدفعية الصاروخية، وحلت تماما تقريبا المشكلة القديمة المتمثلة في الاستطلاع وتحديد الهدف وتصحيح إحداثيات نيران المدفعية".

وأشار الجنرال إلى أنه عند إدخال التعديلات بمساعدة طائرة من دون طيار تحوم باستمرار فوق المنطقة المستهدفة، أصبح من الممكن استخدام المدفعية بمقذوفات تقليدية بدقة وكفاءة مماثلة لإطلاق الذخائر الدقيقة الموجهة بدقة، وانخفض على وجه الخصوص بشكل حاد عدد القذائف والمدافع اللازمة لإصابة الهدف.

ولفت الجنرال الروسي في هذا السياق إلى أنه "ومن المفارقات أن هذا ساهم في عودة (على الأرجح لا يزال مؤقتا) المدفعية التقليدية إلى قاعدة آلة الحرب بمعنى مماثل لقيمته خلال الحرب العالمية الأولى. وكما قال أحد المراقبين بحق، لقد أصبح مافيك كوادروكوبتر التابع لشركة دجي الصينية مبدئيا رمزا حقيقيا للحرب".

والشيء نفسه، في رأيه، يمكن أن يقال عن الطائرات الروسية من دون طيار البسيطة وغير المكلفة، مثل أورلان -10، التي تتميز بتزويدها بمحركات البنزين بدلا من تلك الكهربائية، ما يزيد بشكل كبير من مدة بقائها في الجو.

وأشار رئيس الأركان العامة الروسية الأسبق إلى أنه "لا شك في أن دمج الطائرات بدون طيار بأسلحة عالية الدقة لم يستنفد بعد إمكانياته".

المصدر: نوفوستي