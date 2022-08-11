جنرال روسي يقيم قدرة إيران على صنع طائرات مسيرة في دول أخرى

عدد جنرال روسي سابق الأسباب التي تعطي إيران إمكانية صنع طائرات مسيرة في دول أخرى، حتى في الظروف الاستثنائية.

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وفي مقدمة كتاب له صدر يوم الأربعاء بعنوان "الحروب الأجنبية- نموذج جديد"، كتب اللواء يوري بالويفسكي، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بين عامي 2004- 2008 يقول: "إن نجاح إيران في تطوير صواريخ موجهة وطائرات بدون طيار غير مكلفة نسبيا باستخدام مكونات ومواد مختلفة متاحة تجاريا، يسمح لها بتنظيم تجميعها وإنتاجها على أراضي الحلفاء، حتى أثناء النزاعات العسكرية التي يشاركون فيها".

وأكد بالويفسكي أن الذخائر الخفيفة نسبيا والصواريخ المجنحة، فضلا عن الصواريخ الباليستية الأكثر تقدما المتاحة للحوثيين، لا تزال تخلق مشاكل خطيرة لأنظمة الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي أنظمة حديثة غربية.

المصدر: نوفوستي