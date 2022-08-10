الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط القوات الجوية الفضائية الروسية لـ 3 مقاتلات أوكرانية في سماء منطقة نيكولاييف.

جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دمرت في قرية "كراسنوغوروفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريا، وأكثر من 6 آلاف قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلا عن 7 مركبات.

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ونتيجة للضربات التي شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي رقم 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية "أندرييفكا" بمنطقة خاركوف، تم تحييد ما يصل إلى 100 عنصر من العناصر الأوكرانية المتطرفة، وتدمير أكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية.

كما فقد لواء المشاة الآلي رقم 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قدرته القتالية في منطقة قرية "بيسكي" بجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة للضربات التي شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية، حيث تم تحييد ما يصل إلى 70% من أفراد الوحدة، ورفض معظم المواطنين الأوكرانيين، الذين تمت تعبئتهم لتعويض خسائر اللواء، التقدم إلى خط الجبهة، وانسحبوا.

كذلك واصل الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية قصف 5 مراكز قيادة، بما في ذلك قيادة اللواء الجوي رقم 46 في منطقة قرية "أندرييفكا" بمنطقة خيرسون، وفوج الحرس الوطني "خورتيتسا" في "كوشوغوم" بمنطقة زابوروجيه، والتشكيل القومي المسلح "أيدار" في "نوفوسيولوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولواء المشاة الآلي رقم 56 بمنطقة نيكولاييف. كما تم تدمير 7 مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية في مناطق قرى "نيكولايفكا" و"فيدوروفكا" و"فييمكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"كوشوغوم" بمنطقة زابوروجيه.

كما تم تدمير المدفع الألماني المضاد للطائرات، ذاتي الحركة "غيبارد" Gepard الذي سلمته ألمانيا للنظام في كييف. إضافة إلى ذلك تم تدمير قاذفة لمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني من طراز "إس-300" بالقرب من "كراماتورسك" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي إطار مكافحة المدفعية المضادة، تم قمع فصيلين أوكرانيين من راجمات الصواريخ "غراد" المتعددة، بالإضافة إلى فصيلي مدفعية من مدافع "D-20" وفصيلين من مدافع الهاوتزر "D-30" في مواقع إطلاق النيران بمناطق قرى "كيروفو" و"سيفيرسك" و"فيرخنيكامينسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أسقطت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية في معارك جوية في سماء منطقة نيكولاييف 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية: واحدة من طراز "سو-25" فوق منطقة قرية "نوفوخريستوفوروفكا" وأخرى من طراز "ميغ-29" فوق قرية "ترويتسكو-سافونوفو"، والثالثة من طراز "سو-27" في منطقة قرية "نوفوسيليه".

كذلك فقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مسيرات أوكرانية في مناطق "تشيرنوفي يار" و"أندرييفكا" و"بيرفومايسكويه" و"فيرنوبولي" و"نوفويه" بمنطقة خاركوف، و"إيفانوفكا" و"بيسكي" و"فاليريانوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي الضواحي الغربية لمدينة دونيتسك. إضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخين باليتسيين من طراز "توتشكا-أو" في الجو فوق قرية "كرينكي" بمنطقة خيرسون، و7 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" في مناطق قرى "نوفايا كاخوفكا" و"ليوبيموفكا" وتشيرفوني ماياك" بمنطقة خيرسون، وتم اعتراض 4 قذائف من راجمات "سميرتش" في منطقة "فيسيولي كوت" بمنطقة نيكولاييف.

إجمالا، ومنذ بداية العملية الروسية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

267 طائرة

145 مروحية

1720 طائرة بدون طيار

365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4283 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

795 راجمة صواريخ متعددة

3286 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4807 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية