موسكو تعلق على دعوة كييف لفرض حظر جوي فوق محطة زابوروجيه النووية

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات فلاديمير زيلينسكي "السخيفة" بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوروجيه.

وقالت زاخاروفا إنه بدلا من تصريحات فلاديمير زيلينسكي السخيفة بشأن منطقة حظر طيران فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية ، ينبغي تنظيم تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأضافت: "نحتاج أن نبدأ بتفتيش (المحطة)، لكن على ما يبدو ، سنبدأ الآن باجتماع لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع. كما تعلمون، من المقرر عقده في 11 أغسطس" بطلب من روسيا.

المصدر: نوفوستي