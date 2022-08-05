بيسكوف: بوتين وأردوغان لم يناقشا موضوع "بيرقدار"

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين لم يناقشا المسائل المتعلقة بطائرات "بيرقدار" المسيرة التركية.

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ورد بيسكوف بـ"لا" على سؤال صحفيين بشأن ما إذا نوقش التعاون في مجال صناعة أو توريدات الطائرات المسيرة التركية لروسيا خلال لقاء الرئيسين في سوتشي اليوم الجمعة.

يذكر أنه في أعقاب اللقاء السابق بين للزعيمين الروسي والتركي في طهران يوم 19 يوليو الماضي، أفادت بعض وسائل الإعلام التركية بأنهما ناقشا "التعاون في مجال صناعة طائرات "بيرقدار" على الأراضي الروسية"، على حد الزعم.

المصدر: تاس