الأمن يلقي القبض على أحد أتباع "القطاع الأيمن" الأوكراني في روسيا قبل تنفيذ هجوم إرهابي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية إرهابية في منطقة قره تشاي - شركيسيا، كانت بدعم من "القطاع الأيمن" الأوكراني.

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وقال الجهاز إنه تم إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف تفجير مكتب المدعي العام ومكتب التجنيد العسكري في المنطقة ثم المغادرة إلى أوكرانيا.

وتم إلقاء القبض على مواطن روسي من قره تشاي - شركيسيا، من مواليد 1992، من أتباع أيديولوجية النازيين الجدد، وبتوجيه من مموليه، خطط النازيون لتنفيذ العمل الإرهابي والمغادرة إلى أوكرانيا.

وعثرت قوات الأمن في منزل المشتبه به على متفجرات محلية الصنع بالإضافة لـ3 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" المتفجرة، ومواد لتصنيعها ومخططات مشابهة لتنفيذ عملية إرهابية في مباني النيابة العامة والتسجيل العسكري والتجنيد، بالإضافة لمراسلات مع أعضاء "القطاع الأيمن" الأوكراني

واعترف المشتبه به بأنه مذنب، وتم فتح قضية جنائية بحقه بتهمة التحضير لعمل إرهابي والمشاركة في تنظيم متطرف.

المصدر: سبوتنيك