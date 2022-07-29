الأمن الروسي: إحباط عملية إرهابية وسط البلاد

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم، إن عناصره تمكنوا من أحباط عملية إرهابية كان يخطط لتنفيذها في أماكن تجمع الجمهور بمقاطعة ليبيتسك بوسط روسيا.

وذكرت المخابرات الروسية، أنه بفضل أعمال التحري والتحقيق تم كشف واعتقال 3 مواطنين من أوكرانيا، في قرية غوريتسي بمنطقة دوبروفسكي في مقاطعة ليبيتسك: رجل من مواليد 1988 من أصحاب السوابق، وامرأتان من مواليد 1986 و1978. والثلاثة، وفقا لبيان الأمن الروسي، ينتمون إلى مجموعة استطلاع وتخريب قامت بتشكيلها المنظمة الأوكرانية "القطاع الأيمن" بإشراف جهاز الأمن الأوكراني، وتسللوا إلى الأراضي الروسية بهدف تفجير عبوات ناسفة شديدة القوة في أماكن تجمع الجمهور بمدينة ليبيتسك.

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وفي وكر العصابة الإرهابية، عثر رجال الأمن الروسي على مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وكذلك وسائل للاتصال وفيها مراسلات الإرهابيين مع المشرفين عليهم من الجانب الأوكراني.

وأضاف البيان، أن التحقيق مع المعتقلين لا يزال مستمرا، وفي نهايته سيتم توجيه التهم ضدهم وتقديمهم للعدالة.

المصدر: المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي