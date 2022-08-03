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واشنطن تربط استئناف المفاوضات مع موسكو حول معاهدة "ستارت 3" بالوضع في أوكرانيا

أخبار روسيا

واشنطن تربط استئناف المفاوضات مع موسكو حول معاهدة
Gettyimages.ru
علما روسيا والولايات المتحدة
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أعلنت واشنطن أنها لم تحدد أي مواعيد لاستئناف المفاوضات مع موسكو حول استبدال معاهدة "ستارت - 3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية، وربطت المفاوضات بالوضع في أوكرانيا.

وقالت المبعوثة الأمريكية لضبط التسلح ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية بوني جينكينز في مؤتمر صحفي ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية إن "الولايات المتحدة لم تحدد مواعيد بعد لاستئناف المفاوضات مع روسيا بشأن اتفاقية لاستبدال معاهدة "ستارت - 3"، لكنها تربطها بالوضع في أوكرانيا".

وأضافت: "هذا هو المعيار الذي نعتمده في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "أكبر قوتين نوويتين أحروتا تقدما نحو خفض المخزونات" من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن واشنطن "تأمل في إبرام معاهدة جديدة لتحل محل ستارت 3".

وتابعت: "نريد العودة إلى طاولة المفاوضات ومواصلة الحوار مع روسيا".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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